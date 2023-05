Filho de Faustão expõe intimidade dos pais ao vivo, e apresentador reage

João Guilherme falou que ficou ‘traumatizado’ com a forma que sua mãe sempre tratou seu pai no casamento

Reprodução/Instagram/joaosilva João Guilherme Silva disse que sua mãe, Luciana Cardoso, manda em Faustão



João Guilherme, filho do apresentador Fausto Silva, expôs um detalhe sobre o casamento dos seus pais durante o programa “Faustão na Band” desta quinta-feira, 4. Eles começaram a falar sobre relacionamentos quando João, de 19 anos, brincou: “Quando eu comecei a namorar com ela [Schynaider Moura], eu perguntei se ela tinha carro, porque eu não tinha carteira na época, foi por isso”. O comunicador deu risada e comentou: “É um palhaço”. A modelo, de 34 anos, estava na atração e confirmou o que foi dito pelo namorado: “Eu que levava ele para todos os lugares”. Faustão elogiou a nora: “Schynaider faz a mala dele, ela é muito boazinha”. A jornalista Anne Lottermann aproveitou o gancho e perguntou à modelo Mirella Santos se ela tem o costume de fazer a mala do marido, o humorista Wellington Muniz, o Ceará.

A artista respondeu que só faz quando ele está trabalhando e ela está com tempo em casa. Na sequência, Mirella falou que evita fazer as coisas para o marido: “Sempre vi a minha mãe colocando o prato para o meu pai almoçar, jantar, fazendo tudo para o meu pai e meu pai ficou muito mal acostumado, até hoje”. João entrou no assunto e disse que o casamento do seu pai com Luciana Cardoso é diferente. “No meu caso, acho que foi o contrário. Vi meu pai fazendo tudo para a minha mãe, servindo, e fiquei com trauma. Ela manda mesmo nele”, revelou o jovem. O apresentador reagiu à fala do filho: “Eu sou um cara inteligente. Vocês levam 300 anos para descobrir que a mulher é mais inteligente e mais esperta. A mulher inteligente manda mesmo. É bom para os dois? Fica os dois”. Faustão e Luciana estão casados há mais de 20 anos.