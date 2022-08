Simaria posa de calcinha e sutiã e diz: ‘Partiu faxina!’

Cantora publicou foto nas redes sociais e provocou reações dos fãs; a relação dela com a irmã Simone passa por momentos conturbados

A cantora Simaria, 40, surpreendeu seus seguidores ao publicar uma foto na qual posa utilizando calcinha e sutiã e diz que é dia de fazer a limpeza da casa. “Partiu faxina!”, disse a cantora no Twitter. A foto repercutiu, alcançando mais de 11 mil curtidas. Além dos números, a publicação rendeu brincadeiras dos fãs da cantora, que responderam à artistas e disseram que poderiam ajudar se ela precisasse. “Tô chegando aí para ajudar”, disse um dos internautas. “Queria poder ajudar, mas você não me chama”, brincou outro seguidor. A publicação de Simaria foi feita em meio às polêmicas envolvendo a relação com sua irmã Simone. Boatos recentes diziam que Simaria estaria se envolvendo amorosamente com Kaká Diniz, marido de Simone. O empresário disse não se surpreender com mais nada que envolve sua família.