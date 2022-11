Simaria se irrita com rumores de affair com DJ Ivis: ‘Achei meu periquito no lixo?’

Cantora também falou das especulações de que teria se apaixonado pelo marido de Simone, sua irmã

Reprodução/YouTube/ Podcats Simaria negou que viveu affair com DJ Ivis e que se apaixonou pelo cunhado, Kaká Diniz



A cantora Simaria falou sobre as especulações envolvendo sua vida amorosa e demonstrou irritação com os rumores de que teria vivido um affair com o DJ Ivis após se separar do espanhol Vicente Escrig. O músico passou quatro meses preso por agredir sua ex-mulher, Pâmella Holanda. O caso repercutiu nacionalmente após os vídeos da agressão viralizarem nas redes sociais. “Você acha que eu achei meu periquito no lixo para dar a DJ Ivis? Uma mulher que nem eu? Maravilhosa, inteligente, sensual, gata, [que] tem dinheiro, tem dois filhos lindos. Tu acha que eu achei meu tabaco no ‘muturo’ [local abandonado]?”, disparou Simaria durante participação no “PodCats”, podcast comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães. Simaria também comentou que inventaram que ela decidiu romper a parceria musical que possuía com sua irmã, Simone Mendes, porque teria se apaixonado pelo cunhado, Kaká Diniz. “Teve um homem que não soube nem mentir e foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido da irmã. Vai tomar no tabaco de vocês”, declarou a cantora. O casamento de Simaria com Vicente durou 14 anos e, juntos, tiveram dois filhos: Giovanna e Pawel. Ela anunciou a separação em agosto do ano passado e, desde então, não assumiu um novo relacionamento.