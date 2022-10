Simaria revela que seu plano era voltar a cantar com Simone, mas atitude da irmã a incomodou

Cantora queria que a parceira a esperasse para voltar aos palcos, porém ela assumiu os shows sozinha

Reprodução/Globo Simaria deu detalhes da separação musical da irmã, Simone



A cantora Simaria deu detalhes pela primeira vez da sua separação de Simone. A dupla anunciou o fim da parceria há cerca de um mês e meio e pegou os fãs de surpresa. Em entrevista ao “Fantástico”, Simaria listou alguns motivos que a fizeram optar por seguir carreira solo e um deles é o fato de não gostar de estar sempre viajando para realizar os shows. “Eu adoro o palco, amo cantar, amo estar ali, mas eu não gosto do processo para chegar no palco. Ficar pegando avião, rodar não sei quantos quilômetros dentro de um ônibus, de um carro, isso cansa demais, foi uma das coisas que me adoeceu”, comentou. “Chegou um ponto que falei: ‘Simone, nós não precisamos mais disso. A gente chegou num patamar de dupla que a gente pode escolher onde a gente vai cantar’. Mas ela falou: ‘Eu gosto da estrada. Eu quero continuar na estrada’.” Quando ficou doente e precisou se afastar dos palcos, Simone assumiu sozinha os shows da dupla, algo que incomodou Simaria, pois ela gostaria que a irmã tivesse a esperado. Questionada se ela se sentiu acolhida por sua família quando anunciou a pausa da carreira, Simaria ficou em silêncio e segurou o choro. Na sequência, disse apenas que se sentiu muito sozinha.

O plano da cantora era retornar a dupla, mesmo já tendo em mente que a parceria com Simone seria rompida. “Meu plano era fazer alguns shows e encerrar mesmo. Eu queria uma coisa e a Simone queria outra. Eu queria fazer um disco em Espanhol, eu chamei ela para participar desse disco, ela disse: ‘Irmã, agora eu não quero’”, contou a artista. A separação do espanhol Vicente Escrig também interferiu nessa decisão, porque Simaria sentiu que precisava dar mais atenção aos filhos, Giovanna e Pawel. “Não tinha coragem de parar, estava muito comprometida com tudo o que eu tinha que fazer em relação a dupla, aos contratantes, as pessoas que estavam em volta, isso tudo mexia demais comigo. E ao mesmo tempo que olhava para essa carreira e para todas essas responsabilidades, eu falava: ‘Mas você tem dois filhos, você já fez tudo o que você devia fazer, seu preço já foi pago’.” Em 2023, Simaria pretende colocar seus novos projetos em prática, mas ainda não sabe se retornará aos palcos. O foco da artista será as plataformas digitais. Em suas novas composições, ela dessa atual fase que está vivendo, incluindo a relação com a irmã. Simaria disse que estava se sentindo sufocada pela excesso de cuidado de Simone, mas elas já conversaram sobre o assunto e se resolveram: “Eu e minha irmã, a gente nunca teve rivalidade, eram as pessoas que estavam a volta”.