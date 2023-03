Simone Mendes reage ao ver radialista dormindo durante entrevista; assista

Apresentador Ratinho, que é dono da rádio Massa, comentou sobre o caso: ‘Não é possível’

Reprodução/Instagram/massafmoficial Simone Mendes parou entrevista ao notar que Chicão estava dando um cochilo



A cantora Simone Mendes passou por uma situação inusitada ao dar uma entrevista para a rádio Massa na tarde de segunda-feira, 13. A ex-dupla de Simaria falava sobre suas referências musicais quando ouviu um barulho e notou que o radialista Chicão estava tirando um cochilo. A artista interrompeu o que estava falando e comentou: “Dormiu”. O apresentador acordou e deu um sorriso sem graça. Todos no estúdio começaram a rir, inclusive Simone. “Deixa o bichinho”, disse a artista, defendendo Chicão. O apresentador Ratinho, que é dono da rede Massa, decidiu se manifestar sobre o ocorrido: “Não é possível, Chicão dormiu enquanto a querida Simone Mendes falava… pelo amor de Deus!!! (risos)”. O vídeo bombou nas redes sociais e divertiu seguidores. “Não julgo, chega uma fase na vida que a gente dorme sentado mesmo”, comentou uma pessoa. “Meio-dia, depois do almoço, todo mundo sente aquele soninho, né, Chicão?”, escreveu outra. “Coitado do Chicão, mas foi muito bom a risada da Simone”, acrescentou mais uma. Simone, que se lançou em carreira após o fim da dupla com Simaria, está divulgando sua nova música Erro Gostoso, que faz parte do seu primeiro DVD solo, “Cintilante”.