Simone Mendes vai estrear show de carreira solo na festa de sexta-feira do ‘BBB 23’

Simone Mendes vai se apresentar no 'BBB 23' na festa de sexta-feira, 3



A cantora Simone Mendes vai estrear o show da carreira solo na festa de sexta-feira do ‘Big Brother Brasil 23‘. Na reality show, ela já se apresentou com a irmã, Simaria, com quem fazia dupla até o ano passado. Além da sertaneja, a festa da casa mais vigiada do Brasil terá a participação do Grupo Menos é Mais e do cantor Felipe Araújo, que se apresentará pela primeira vez no BBB. Em comunicado, a Globo adiantou que a decoração vai proporcionar aos brothers e às sisters uma verdadeira imersão no universo de um festival. Haverá sets especiais para fotos, um estúdio para brincarem de apresentadores e uma tela que exibe os melhores momentos dos shows, além de acessórios e outros elementos que dão cara de um grande festival. Até agora, já fizeram show nesta edição do reality a cantora Anitta, a banda Skank, além do É o Tchan, Monobloco e Saulo Fernandes.