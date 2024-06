Simone Mendes recusa convite para substituir Eliana: ‘Amo televisão, mas tudo no seu tempo’

Convite teria sido feito por Daniela Beyruti, terceira filha de Silvio Santos

Reprodução/Instagram/@simonemendes A cantora Simone seguirá carreira solo após romper parceria profissional com a irmã Simaria



A cantora Simone Mendes recusou o convite para substituir Eliana em programa exibido durante os domingos na TV aberta, após a saída da apresentadora da emissora. “Tudo no seu tempo”, disse Simone na segunda-feira (24) nos comentários em uma publicação no Instagram, que apontava a cantora como sucessora de Eliana. “Amo a televisão, mas no tempo certo acontecerá”, escreveu nos comentários da publicação feita no Instagram. O convite teria sido feito por Daniela Beyruti, terceira filha de Silvio Santos. Eliana teve sua despedida da emissora, onde trabalhava há cerca de 15 anos, no domingo (23). Em meio a um clima de retrospectiva e homenagem, o tom foi de fechamento de ciclo, mas sem grandes alardes ou algo além do habitual.

*Com informação do Estadão Conteúdo