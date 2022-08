Simony comemora evolução em tratamento contra câncer: ‘ Estou impressionada’

Cantora descobriu câncer durante exame de rotina realizado em julho deste ano e já está tratando o tumor

Reprodução/Instagram @simonycantora Simony recebeu diagnóstico em julho deste ano



A cantora Simony, 46, usou as redes sociais para atualizar seus fãs sobre o estado de saúde e dar mais detalhes sobre o tratamento contra o câncer no intestino que vem enfrentando. Em publicações feitas nos stories do Instagram, Simony disse que o tumor diminuiu muito com o tratamento e agradeceu às pessoas que a ajudaram. “Sei que estou sumidinha, mas é assim mesmo. Estou focada na minha luta, na minha cura. Meu médico passou por aqui e contou para a gente que o tumor já diminuiu muito. Ele está impressionado, saiu me aplaudindo! Eu que estou impressionada. Agradecer todas as pessoas empenhadas”, contou. “Estou super feliz. Está dando tudo certo”, afirmou cantora. Simony descobriu o câncer durante um exame de rotina, quando fez uma colonoscopia que detectou um tumor. Ela atualizou seu quadro de saúde para os fãs em 30 de julho.