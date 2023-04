Simony será internada na próxima terça para retomar tratamento contra câncer de intestino grosso

Cantora foi diagnosticada com o tumor em agosto do ano passado após realizar um exame de rotina

Reprodução/Instagram/simonycantora Simony descobriu câncer no intestino ao fazer um exame de rotina



A cantora Simony, de 46 anos, afirmou nesta quinta-feira, 27, que será internada na próxima terça-feira, 2, para retomar o tratamento contra um câncer de intestino grosso. A declaração acontece um dia após a artista publicar um vídeo nas redes sociais em que o seu médico, Fernando Maluf, fala sobre a necessidade de reiniciar a luta contra a doença. Nesta quinta, em mais uma publicação no Instagram, Simony informou que o tratamento vai durar cerca de quatro meses. “Nós vamos ter que reiniciar mais um tratamento com quimioterapia e imunoterapia. Sempre fui muito sincera e muito agradecida. Obrigado por todo carinho e amor que recebo de vocês. E nessa nova etapa quero é isso: as orações, as rezas e as energias positivas. Não é fácil a gente sabe, mas não é uma escolha minha. Estou aqui agradecendo à Deus pela oportunidade de poder tratar, por ser tratada”, comentou a cantora. A artista foi diagnosticada com o tumor em agosto do ano passado após realizar um exame de rotina. Ela passou por sessões de quimioterapia em outubro. Inclusive, na época, ela comemorou o avanço do tratamento e afirmou que o câncer havia diminuído em mais de 50%. Depois disso, em novembro, a cantora iniciou o tratamento de radioterapia, que foi concluído em dezembro.