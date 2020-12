Sir Ian McKellen é primeiro astro internacional a ser vacinado contra a Covid-19: ‘Muito sortudo’

O ator Sir Ian McKellen foi a primeira estrela internacional a ser vacinado contra o coronavírus. Conhecido por seus papéis em “Senhor dos Anéis” e “X-Men”, o artista, de 81 anos, foi vacinado no Hospital Queen Mary’s University, em Londres. “É um dia muito especial, eu me sinto eufórico. Qualquer um que viveu tanto quanto eu, está vivo porque já teve vacinações anteriores”, disse o ator ao site Evening Standard. Sir contou que não sentiu dor ao tomar a vacina e espera que todos os idosos possam ser vacinados. “Você deve tomar [a vacina] não apenas por você, mas também pelas pessoas que são próximas a você. Eu me sinto muito sortudo por ter recebido a vacina”, enfatizou. A esperança do artista é que as coisas possam voltar a ser como eram antes: “Eu realmente espero que, à medida que mais pessoas forem vacinadas, avancemos no caminho de volta a um estilo de vida mais normal”. A distribuição já começou no Reino Unido e os primeiros a receberem a dose da vacina serão profissionais de saúde, pessoas que vivem em asilos e idosos. Aqueles que receberam a vacina Pfizer tomarão uma vacina de reforço 21 dias após a primeira dose para garantir uma proteção mais efetiva contra a Covid-19.

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

⁰Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine. https://t.co/1e3nCAUFcB pic.twitter.com/FFW6jrKqEg

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 16, 2020