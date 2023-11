Snoop Dogg declara que parou de fumar: ‘Respeitem minha decisão’

Cantor contou que conversou com sua família antes de tomar decisão

Reprodução/Instagram/@snoopdogg Snoop Dogg faz sucesso no rap americano



O cantor Snoop Dogg decidiu parar de fumar. A informação foi confirmada em um comunicado nas redes sociais do artista. Conhecido por músicas que fazem apologia ao uso da maconha, o rapper confirmou aos fãs que a decisão veio após diálogo com sua família. “Após muito considerar e conversar com minha família, decidi parar de fumar. Por favor, respeitem minha privacidade”, escreveu o famoso. Dogg já chegou a confirmar que possui uma funcionária especial para “enrolar” cigarros de maconha para ele. Durante uma entrevista, a mulher contou que o cantor chegava a fumar 150 cigarros por dia e que, ao todo, foram 450 mil em seis anos. Os fãs do americano ficaram surpresos com a notícia e acreditam que Snoop esteja apenas “brincando”. “É o fim do mundo como o conhecemos”, brincou um fã. Outros esperam que a postagem seja apenas uma tática de marketing para promover projetos futuros. Snoop Dogg não se posicionou sobre as acusações.