Delegado Nico rebate Deolane Bezerra e diz que operação não teve motivações políticas: ‘Cada um com seu B.O.’

Nesta sexta-feira, 15, o programa Pânico recebeu o Delegado Geral da Polícia Civil, Osvaldo Nico Gonçalves, conhecido como Doutor Nico. À bancada do programa da Jovem Pan, ele esclareceu as motivações da operação policial na casa da influenciadora digital Deolane Bezerra na última quinta-feira. “Nominamos essa operação como Vale dos Rios, referente às pirâmides do Egito. Estamos apurando um esquema de pirâmide, gente que vende curso para vender outro curso, prender e aplicar dinheiro em apostas de futebol. É uma coisa muito estranha”, contou. O entrevistado esclareceu que, além da viúva de Mc Kevin, o comediante Tirullipa também se envolveu com a empresa investigada. “Foi decretado sigilo pelo juiz, vai envolver muitas pessoas. Tem alguns influencers que foram contratados para ajudar a vender o curso. Parece que tem um que é comediante, percebeu que a coisa não é legal e tirou o pé.”

Nas redes sociais, a influenciadora digital Deolane Bezerra se posicionou sobre o mandado de busca e apreensão em sua casa e afirmou que a operação teve motivações políticas — ela é apoiadora de Lula, pré-candidato à Presidência pelo PT. Para o Delegado Nico, as ações policiais não são necessariamente sinônimos de envolvimento em crimes. “Não que tenha envolvimento, ninguém está acusando, tudo vai ser investigado no curso do processo. Não tem motivação política nenhuma, não acredito que possa ter. Cada um com seu B.O.”, disse. Nico ainda falou sobre o público alvo vítima dos golpes aplicados pela empresa. “Eles aproveitam da população vulnerável, financeiramente mais pobre. Essa pirâmide é voltada a pessoas de classe social um pouquinho mais baixa, vulneráveis emocionalmente”, concluiu.

