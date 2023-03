Solteira, Sabrina Sato faz post para ex-namorado: ‘Estou aqui na torcida’

Apresentadora parabenizou João Vicente de Castro, que completou 40 anos nesta segunda-feira, 27

Reprodução/Instagram/sabrinasato Sabrina Sato fez uma homenagem a João Vicente de Castro, seu ex-namorado



A apresentadora Sabrina Sato, que há uma semana anunciou o fim do seu relacionamento com o ator Duda Nagle, fez um post nesta segunda-feira, 27, em homenagem ao ator e apresentador João Vicente de Castro, que completou 40 anos. “Feliz aniversário, João Vicente! Você merece realizar todos os seus sonhos. Estou aqui na sua torcida sempre. Viva!”, postou a artista nos stories do Instagram. Sabrina namorou com o ator entre 2013 e 2015 e, após o término, continuaram amigos. Em janeiro, João Vicente e Sabrina participaram do “Saia Justa Verão”, do GNT, e o apresentador surpreendeu a ex-namorada usando uma camiseta com fotos dela estampada. “Não acredito que você fez isso, João”, falou a jurada do “The Masked Singer Brasil” aos risos. Também em janeiro, o ex-casal participou do “Papo de Segunda”, atração do GNT que João Vicente é um dos apresentadores.

Na ocasião, Sabrina falou da relação que possui com o ex: “Quem ama liberta o outro e a gente fez isso. A gente foi conversando até sobre nosso fim, entre a gente. Até para decidir quem ia falar com a imprensa [sobre o término]. Tínhamos que resolver as coisas juntos também. O problema é quando chega ao ponto de não querer ver a pessoa na sua frente. Não teve briga. A gente continuou se admirando, se amando, eu continuei indicando ele para as minhas amigas, falando bem dele. E por gratidão também, porque não é fácil me aguentar”. Nas redes sociais, assim que Sabrina anunciou sua separação de Duda, vários seguidores começaram a torcer pelo retorno dos ex-namorados. “Sempre achei que Sabrina Sato combinava muito mais com o João Vicente de Castro! Ali tem um axé forte”, comentou uma pessoa. “A gente já pode shippar e torcer para rolar o casal Sabrina Sato e João Vicente novamente ou é muito cedo para isso?”, questionou outra. “Se eu já estou ‘fanficando’ Sabrina Sato com João Vicente de novo?? Óbvio que estou. Se ele não pode ficar comigo, que seja com ela pelo menos”, brincou mais uma.