Mariana Goldfarb anuncia fim do casamento com Cauã Reymond: ‘Delicado’

Nutricionista disse que o ciclo da sua vida ao lado do ator se encerrou; eles estavam juntos há sete anos

Reprodução/Instagram/ cauareymond Cauã Reymond e Mariana Goldfarb estavam juntos há sete anos



A nutricionista Mariana Goldfarb anunciou nesta quarta-feira, 19, que seu casamento com o ator Cauã Reymond chegou ao fim. O comunicado foi divulgado por ela nos stories do Instagram. “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas”, publicou. Mariana disse que não quer mais falar sobre o assunto e pediu para que respeitem o seu tempo. “Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado, então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir.” Cauã não se pronunciou sobre o assunto em suas redes sociais. O casal estava junto desde 2016 e oficializaram a união em 2019 com uma cerimônia íntima que aconteceu na cidade de Ibitipoca, Minas Gerais.