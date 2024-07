Sophie Charlotte e Xamã são flagrados aos beijos; veja momento

Rumores de que o casal estava junto já vinha circulando a internet há algum tempo; eles foram fotografados em festival no Rio

Alerta de novo casal na área. A atriz Sophie Charlotte e o cantor Xamã foram vistos aos beijos na madrugada deste sábado (6), em um festival no Rio de Janeiro. Os pombinhos, que fazem par romântico na novela das 21h, Renascer, da Rede Globo, curtiram muito e dançaram com o som de plano de fundo. As especulações sobre o novo casal já vinham ganhando forças, já que durante a semana eles foram fotografados juntos em um evento na capital paulista. A atriz recebeu o trofeú de Melhor Atriz na cateforia televisão pelo papel de Maíra na novela Todas as Flores, evento realizado pela Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA). A atriz e o ex-esposo, o também ator Daniel de Oliveira, anunciaram o fim do casamento em abril, após oito anos de relacionamento. Juntos eles são pais de de Otto, de oito anos.

