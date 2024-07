Jônatas Faro, da novela ‘Cheias de Charme’, deixa profissão e trabalha como vendedor de imóveis

Ator participou de mais de 20 produções e teve um casamento relâmpago com a atriz Daniele Winits

Reprodução/Instagram Faro vende imóveis em Niterói e Maricá, no Rio de Janeiro, avaliados em mais de R$ 1 milhão



Jônatas Faro, 36 anos, conhecido por papéis em novelas, deixou a profissão como ator para se dedicar à carreira como executivo de vendas do ramo imobiliário. Atualmente, Faro está no ar com a reprise de Cheias de Charme (2012). O ex-ator teve uma carreira ascendente na televisão: começou como o Samuca, de Chiquititas, no final dos anos 90, Faro atuou em mais de 20 produções e teve um casamento relâmpago com a atriz Daniele Winits, com quem se casou e se separou em 2010. O relacionamento terminou um mês antes de Winits dar à luz ao filho do casal. Em outubro do ano passado, Winits afirmou que era mãe solo do filho com Faro. “Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso sim por aqui já fiz questão de dividir. Foi libertadora essa descoberta. Me dei de presente uma bússola e ela me indicou com a seta”, escreveu nas redes sociais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um ano antes do nascimento do filho, Faro participou do Dança dos Famosos, exibido pelo Domingão do Faustão. Hoje, Faro vende imóveis em Niterói e Maricá, no Rio de Janeiro, avaliados em mais de R$ 1 milhão, com um apartamento com 4 apartamentos avaliados em 3 milhões no bairro do Icaraí, bairro rico de Niterói. A última participação em novelas do ator foi em produções gospel, como Apocalipse, de 2017, e Jesus, de 2019, exibida pela Record TV.

Publicado por Luisa Cardoso