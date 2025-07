‘Sou gostosa e simpática’: Vera Fischer fala sobre aceitação da idade e procedimentos estéticos

Aos 73 anos, atriz diz ainda se considerar bonita, mas entende que essa não é sua única qualidade enquanto pessoa

Reprodução/Instagram/@verafischeroficial Em 1969, atriz foi eleita Miss Brasil



A atriz Vera Fischer falou sobre etarismo e autoestima em seu atual momento de vida. “Sou gostosa, sou generosa, sou simpática, adoro as pessoas, os fãs. E eles têm uma gratidão. Me tratam muito bem”, revelou em entrevista publicada nesta segunda-feira (7), na revista Quem. Ela, que está em cartaz com a peça O Casal Mais Sexy da América, sempre foi conhecida por sua beleza. Em 1969, foi eleita Miss Brasil. No espetáculo, Vera interpreta uma atriz de grande sucesso que, aos 70 anos, não consegue mais papéis por conta de sua idade. Aos 73 anos, ela diz ainda se considerar bonita, mas entende que essa não é sua única qualidade enquanto pessoa. “Os fãs veem uma beleza interior também”, justificou.

Os cuidados para se manter bela são diários, mas ela se diz avessa aos procedimentos estéticos. “Me cuido bastante, mas não sou exagerada. Faço fisioterapia, porque tenho um problema nos joelhos de tanto cair no chão no teatro, mas não vou à academia. E cuido da pele com bons produtos”, contou. Segundo ela, a ideia de se olhar no espelho e se ver diferente após um procedimento estético a enlouquece. “Minha cara é essa”, brinca. “Cada um sabe de si e quando puder melhorar um pouco, ótimo, mas mexer [muito] não.”

‘Estou feliz sozinha’

Outro tema da entrevista foi a vida amorosa da atriz. Vera, que está solteira desde 2004, diz não receber tantas cantadas atualmente. “Estou feliz sozinha. Nunca me senti tão bem. Eu e meus dois gatinhos que adotei”, refletiu. A atriz contou ainda que sente uma grande liberdade em estar sozinha. “Ter seus horários, fazer o que quiser, não depender do outro, não dar satisfação pro outro”, analisou.

Por fim, Vera relembrou seus tempos de novela, mas apontou o etarismo presente nas produções nos dias atuais. “Antigamente, uma Helena tinha 50 anos e era uma mãe. Hoje, é uma avó e a mãe tem 20. Tudo mudou muito”, confessou. “Temos que ter a cara que temos, da nossa idade, nada de [querer] ter 30 anos. Quero parecer ter 73 mesmo.”

