Modelo nos anos 1990, Cristina Mortágua é internada em clínica psiquiátrica após surto psicótico

Cristina Mortágua, famosa por sua trajetória como modelo nos anos 1990, foi internada em uma clínica psiquiátrica para tratamento após sofrer um surto psicótico, segundo um comunicado publicado por sua família no perfil oficial do Instagram neste domingo (6). “Nos últimos dias, Cristina passou por um episódio grave de surto psicótico, durante o qual acabou agindo de maneira descontrolada, ferindo emocional e fisicamente pessoas próximas, incluindo familiares, vizinhos e amigos. Infelizmente, também houve uso indevido de medicamentos, o que agravou seu estado de consciência e comportamento”, diz a nota.

O comunicado ainda reforça que as atitudes relatadas “não refletem quem essa pessoa realmente é, mas sim os efeitos de uma condição de saúde mental que exige atenção, cuidado e tratamento”, sem fornecer mais detalhes. Diante da situação, a família optou por “interná-la em uma clínica psiquiátrica”, onde Cristina estaria sob cuidados médicos. “Pedimos compreensão, empatia e respeito à privacidade de todos os envolvidos”, conclui o texto.

Cristina ganhou notoriedade nos anos 1990 com sua carreira de modelo, o que lhe garantiu participações em programas de televisão e capas de revistas masculinas, como a Playboy. Em 2014, voltou à mídia ao integrar o elenco do reality show A Fazenda, sendo a quinta eliminada da edição. Em 1996, chamou atenção ao entrar na Justiça solicitando que o jogador Edmundo, então no Corinthians, realizasse um exame de DNA para comprovar a paternidade de seu filho. O teste deu positivo, e o atleta reconheceu Alexandre como filho. Ao longo dos anos, Cristina esteve envolvida em diversas controvérsias.

Em 2010, quando tinha 39 anos, produziu imagens sensuais ao lado do filho de 15, que foram impedidas de serem publicadas pelo jornal Extra, por decisão judicial após investigação do Ministério Público. No ano seguinte, em 2011, foi presa em flagrante por desacato, resistência e injúria, após agredir uma delegada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na ocasião, seu filho, com 16 anos, foi até a delegacia para registrar uma queixa contra ela, alegando agressão. Mais recentemente, em 2023, Cristina publicou em suas redes sociais mensagens indicando que enfrentava dificuldades financeiras e que corria o risco de ficar sem moradia.

