Stéfani Bays tem casa assaltada e é feita refém: ‘Estavam armados’

A finalista de ‘A Fazenda’ usou as redes sociais para contar aos fãs o que aconteceu e garantir que, apesar de ter perdido alguns bens materiais, está bem

Reprodução/Record Stéfani, A Fazenda 12 - 10/12/2020



Que susto! Na noite de sábado, 19, Stéfani Bays – uma das quatro finalistas de ‘A Fazenda 12’ – teve sua casa, em São Paulo, invadida por bandidos. Ela, a família e alguns amigos que moram no mesmo lugar foram feitos reféns durante todo o assalto, que custou, inclusive, o celular da ex-peoa. “Fomos feitos reféns, mas foi só um susto. Eles estavam armados, colocaram arma na nossa cabeça e tudo mais. Fizeram uns comentários absurdos, mas fiquem tranquilos, está tudo bem”, tranquilizou os fãs.

Ainda muito nervosa, Stéfani usou suas redes sociais para compartilhar com os seguidores o que, de fato, aconteceu e avisar que deixou sua casa após o ocorrido por medo. Segundo ela, a invasão aconteceu enquanto reunia alguns amigos e familiares para matar a saudade depois do confinamento de mais de 100 dias para o reality da Record TV, que transformou Jojo Todynho na mais nova milionária do Brasil. Confira o depoimento da ex-peoa cerca de duas horas após o assalto: