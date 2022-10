Stênio Garcia descobre doença após ter Covid-19: ‘Fez um estrago feio’

Ator foi diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez há um mês e agora lida com as sequelas

Reprodução/Instagram/steniogarciaoficial Stênio Garcia descobriu uma doença crônica pulmonar após pegar Covid-19



O ator Stênio Garcia, de 90 anos, disse nesta quinta-feira, 13, que ainda está lidando com as sequelas da Covid-19. O artista fez um longo relato nas redes sociais explicando que desenvolveu uma doença crônica após testar positivo para o vírus. “A Covid-19 não é um vírus de gripe e, sim, uma inflamação multissistêmica no sangue e, por isso, o risco alto de trombose durante e também no pós Covid e essa inflamação na corrente sanguínea pode acometer diversos órgãos como pulmão, cérebro, coração, rins entre outros e por isso vemos adultos, jovens tendo morte súbita no pós Covid porque as pessoas precisam ser monitoradas com exames laboratoriais e de imagem”, declarou o ator antes de fazer um relato pessoal. “Estou tomando anticoagulante e também descobri que esse vírus fez um estrago feio no meu pulmão me levando a ter doença crônica pulmonar”, contou. “Hoje tentei fazer esteira a pedido da pneumologista e não consegui porque vem o cansaço e as pernas ficam bambas.” Stênio também falou que no seu processo de recuperação ele chegou a precisar do auxílio do médico para caminhar até o banheiro, pois o cansaço que sentia era muito grande. “Espero ir através da fisioterapia retomando aos poucos o meu cotidiano e minha vida que tanto amo”, afirmou. O ator já testou positivo para Covid-19 duas vezes, sendo que a mais recente foi há um mês.