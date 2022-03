Sthe Matos não tem previsão de alta após ser internada com sangramento no cérebro

Ex-Fazenda está consciente e sem dores, mas ficará na UTI até os médicos realizarem uma ‘completa investigação diagnóstica’

Reprodução/Instagram/sthefanematos Sthe Matos procurou o hospital após sentir fortes dores de cabeça



A influenciadora digital Sthe Matos continua internada na UTI e ainda não há uma previsão de alta. A princípio, a equipe da ex-participante de “A Fazenda 13” afirmou que ela passaria apenas 24 horas internada. Em nota, foi explicado que ela seguirá no hospital até passar por uma “completa investigação diagnóstica”. “Ela passou o dia bem, sem qualquer dor e totalmente consciente. De maneira preventiva e com o objetivo de oferecer o melhor acompanhamento médico possível, Tetezinha está na Unidade de Terapia Intensiva para monitorização e hemodinâmica”, informou a equipe da artista, que também enfatizou que ela está ciente do carinho que está recebendo dos fãs. Sthe começou a passar mal há alguns dias e achou que se tratava de uma virose ou de Covid-19, mas testou negativo para a doença. Com fortes dores de cabeça, ela decidiu procurar um hospital e, após realizar uma tomografia, foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Segundo a equipe da ex-Fazenda, não é algo grave.