Suposta amante de Adam Levine choca ao expor mensagem com pedido inusitado do cantor

Modelo Sumner Stroh disse que affair durou um ano e que se deixou seduzir por ser ‘jovem e ingênua’

Reprodução/Instagram/adamlevine Adam Levine, vocalista do Maroon 5, é casado desde 2014 com Behati Prinsloo



A modelo Sumner Stroh viralizou no TikTok ao postar um vídeo no qual afirmou que foi amante do cantor Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5, e expôs prints de supostas mensagens que recebeu do artista nas redes sociais. Em seu relato, Sumner, que tem 23 anos, disse que seu caso com Adam durou um ano e que se deixou envolver, pois foi manipulada por ser “jovem e ingênua”. Eles teriam rompido há alguns meses, mas o cantor de 43 anos, que é casado com a modelo da Victoria’s Secret Behati Prinsloo desde 2014, teria mandado uma recente mensagem para ela com um pedido inusitado. “Ok, pergunta séria. Vou ter outro bebê e se for um menino, quero muito chamá-lo de Sumner. Você está bem com isso? Muito sério”, teria escrito Adam, conforme o print divulgado pela jovem. “Só posso estar no inferno”, comentou a suposta amante. Em setembro deste ano, Adam e Behati anunciaram que estão esperando o terceiro filho juntos. Eles já são pais de Dusty Rose, de 6 anos, e Gio Grace, de 4 anos. Na legenda do post que viralizou, Sumner declarou que está “envergonhada por estar envolvida com um homem com essa total falta de respeito”. No final do vídeo, ela disse que decidiu tornar o caso público, pois foi ameaçada. Segundo a modelo, ela enviou os prints das supostas conversas com Adam para seus amigos esperando receber apoio, porém um deles disse que venderia o conteúdo para tabloides. Assista ao vídeo: