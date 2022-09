Thomaz Costa detona elenco de ‘A Fazenda 14’, expõe negociação com a Record e é advertido

Ex de Larissa Manoela falou que falta nomes fortes na atual edição do reality: ‘Quem é todo mundo?’

Reprodução/Record TV Thomaz Costa criticou escolha dos participantes de 'A Fazenda 14'



O ator Thomaz Costa criticou a falta de pessoas conhecidas no elenco de “A Fazenda 14”. Em um papo com Pétala Barreiros nesta segunda-feira, 19, o ex-namorado de Larissa Manoela disse: “A edição [anterior] estava da hora, Nego do Borel, Gui Araújo, MC Gui, Marina Ferrari. Essa aqui, na hora que começou eu falei: ‘Mano, quem é todo mundo? Não acredito, velho, flopou’”. Deolane Bezerra, um dos nomes mais conhecidos da atual edição do reality, entrou na conversa e comentou: “Acho que quando me viram falaram: ‘Meu Deus, ela vai brigar com quem?’”. Thomaz continuou com sua crítica: “Podia ter um nomes mais fortes”. Pétala falou que, na visão dela, a direção do programa não escolheu os participantes considerando quem é mais famoso: “Acho que eles estudaram personalidades, o perfil de cada um”. Thomaz discordou da peoa e expôs sua negociação com a Record TV: “Acho que não, estava muito perdido. Primeiro eu não ia [entrar], depois eu ia para o Paiol, depois mudaram para cá, teve gente…”. Deolane interrompeu o ator e o advertiu: “Não pode falar [sobre isso aqui]”.