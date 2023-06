Suposta amante de Neymar refaz harmonização facial e ironiza detratores após críticas: ‘Estava incomodando’

Com repercussão envolvendo affair com o jogador, Fernanda Campos foi criticada por sua aparência nas redes sociais: ‘Vocês devem imaginar a quantidade de ‘haters’ que tenho por aqui, né?’

Reprodução/Instagram/@feerrcamppos/Reprodução/Record Fernanda Campos afirmou em um perfil provisório que recebe críticas e ataques



A influenciadora digital Fernanda Campos, que ficou conhecida após divulgar prints de suposta traição de Neymar, deixou uma indireta em seu Instagram. A modelo postou uma foto e revelou que renovou o seu rosto com um novo procedimento. “Retoquei a harmonização que estava incomodando tanto vocês”, escreveu, com emojis de riso. Campos foi criticada por sua aparência nas redes sociais. Usuários compararam a sua fisionomia com a de Flordelis durante uma entrevista a um programa da Record. “A amante do Neymar parece a Flordelis”, observaram internautas no Twitter. Após a repercussão do suposto caso com o jogador de futebol, ele usou as redes sociais para se desculpar com a namorada Bruna Biancardi, que espera a primeira filha do casal. Fernanda agora usa um novo perfil digital, após ter sua conta suspensa. “Vocês devem imaginar a quantidade de ‘haters’ que tenho por aqui, né? Vou ter que arrumar um dinheiro para pagar bons advogados. Acho que meu perfil vai voltar, já temos advogados em cima disso. A gente está aguardando”, desabafou.