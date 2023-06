Elenco de ‘Superman: Legacy’, de James Gunn, é divulgado; conheça

David Corenswet, de ‘Pearl’ (2022), foi o escolhido para viver Clark Kent em nova fase do DC Studios

Reprodução/ instagram @davidcorenswet e @rachelbrosnahan David e Rachel serão Clark e Louis no novo filme do Super-Homem



Nesta terça-feira, 27, os fãs de quadrinhos ganharam um novo Super-Homem nas telinhas. O diretor James Gunn (Guardiões da Galáxia) anunciou o nome do novo Clark Kent nos cinemas: David Corenswet. Conhecido pela atuação em ‘Pearl’ (2022), David tem 25 anos e fará seu primeiro grande protagonista. A atriz Rachel Brosnahan, protagonista da série ‘The Marvelous mrs. Maisel’, será Lois Lane. “Eles não são apenas atores incríveis, mas também pessoas maravilhosas”, escreveu o cineasta em seu perfil no Twitter. “Superman: Legacy” vai inaugurar uma nova era do DC-Studios, encabeçado por Gunn. O filme tem previsão de estreia para 11 de julho de 2025 nos cinemas americanos.