Susana Vieira fala sobre doença: ‘Não adianta fazer transplante de medula’

A atriz Susana Vieira, 81 anos, em entrevista ao “Fantástico”, no último domingo (19), falou sobre o quadro de saúde que se encontra. Ela explicou que tem Leucemia Linfocítica Crônica e Anemia Hemolítica Autoimune. “Tenho Leucemia Linfocítica Crônica, que é uma doença que não tem cura e não adianta fazer transplante de medula”, explicou durante o programa. “E eu tenho uma outra doença de sangue, que se chama Anemia Hemolítica Autoimune. É óbvio que com à medida que você vai ficando com mais idade, você fica preocupada. Então essa doença, parece que foi Deus, me deixou em paz. Ou eu estou mais em paz talvez”, afirmou.

