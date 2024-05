Atores de ‘Bridgerton’ chegam ao Brasil para divulgação da nova temporada da série

Luke Newton e Nicola Coughlan experimentaram caipirinha, água de coco e receberam camisas do time do Flamengo e Seleção Brasileira

Reprodução/Instagram/@netflixbrasil Atores chegaram na cidade maravilhosa no último domingo



Eles estão entre nós. Os atores Luke Newton e Nicola Coughlan chegaram no Brasil para divulgação da terceira temporada de “Bridgerton” da Netflix. Os interpretes de Colin Bridgerton e Penelope Featherington estão no Rio de Janeiro e já até experimentaram caipirinha, água de coco, cerveja e receberam camisas dos times do Brasil e do time carioca Flamengo. A Netflix Brasil divulgou um pouquinho de como foi a visita dos atores no país e fez a felicidade dos fãs do casal “Polin”. Como forma de homenagear os atores, a roda-gigante do Rio de Janeiro foi iluminada com a frase “Bem-vindo, Polin”, que é o nome da junção do casal (Colin + Penelope). A primeira parte da 3ª temporada de Bridgerton foi ao ar em (16) de maio, os próximos episódios serão lançados em (13) de junho.

ATENÇÃO, POLINS 🐝🪞 A carruagem acabou de estacionar no Rio de Janeiro: Nicola Coughlan e Luke Newton já estão por aqui e mandando um oi! 👋 #BRIDGERTON pic.twitter.com/NluMz7hXqr — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 19, 2024