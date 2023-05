Susana Vieira revela plano B para caso seja demitida da Globo: ‘Não posso ter medo’

Aos 80 anos, a atriz comentou que não tem medo de ser cortada e que pretende ficar mais próxima da família

Reprodução/Globo Atualmente, Susana Vieira interpreta Cândida na novela Terra e Paixão



A global Susana Vieira revelou o seu plano B para caso seja demitida da Globo. A emissora carioca está encerrando contratos milionários de funcionários veteranos e trabalha agora com a contratação por obra. Aos 80 anos, a atriz comentou que não tem medo de ser cortada e disse que pode trabalhar no YouTube. “Não posso ter medo porque eu tenho planos. Primeiro porque eu tenho 80 anos. Com 80 anos, ou já terei alguma remuneração se me mandarem embora, ou já terei algum dinheiro ‘junto’, ou farei alguma coisa no YouTube”, revelou, em entrevista ao Fofocalizando, do SBT. A artista, que atualmente interpreta Cândida na novela Terra e Paixão, também explicou uma declaração de que iria se aposentar após este trabalho. Susana pretende morar fora do Brasil e ficar próxima da família. “Naquela casa, com aquela piscina, fico com os cachorrinhos pra lá e pra cá. Sinto falta da minha família especificamente no domingo, sábado nem tanto, mais domingo. Como eu fiz a matéria no domingo, deixei sair esse sentimento”, completou.