‘A Grande Conquista’: Participante sofre convulsão e é eliminada do reality

Record TV informou que Elisa Guerreira ‘desistiu do jogo por orientação da equipe médica’ da emissora

Reprodução/Record TV Elisa Guerreira foi a primeira participante a deixar o reality 'A Grande Conquista'



A influenciadora e técnica de enfermagem Elisa Guerreira foi eliminada do reality show “A Grande Conquista” após sofrer uma convulsão enquanto dormia. A Record TV confirmou nesta sexta-feira, 12, a saída da participante. Conforme divulgado pela emissora, a sergipana de 40 anos “desistiu do jogo por orientação da equipe médica da Record TV”. Em suas redes sociais, a influenciadora declarou: “Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, foi mágico estar lá e saber que tantas pessoas estavam me assistindo e torcendo por mim. Estou voltando, voltado para vocês”. No jogo, Elisa se destacou logo na primeira prova de resistência e, além de conseguir escapar da Zona de Risco – uma espécie de paredão –, faturou R$ 10 mil. Apresentado por Mariana Rios, “A Grande Conquista” é um novo formato de reality show criado pela Record. O grande diferencial, segundo a emissora, é que o público interfere no dia a dia do jogo por meio de votações. A atração começou com 70 participantes que foram divididos em três casas com estruturas diferentes localizadas na Vila. Provas, dinâmicas e votações definem quem vai para a Zona de Risco encarar a preferência do público. O prêmio final é de R$ 1 milhão.