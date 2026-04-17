Tadeu se emociona ao falar sobre Oscar: ‘Não existe ninguém no mundo que se compare’

A declaração foi feita em uma entrevista ao Time Brasil TV, divulgada nesta sexta-feira (17) após a morte do ‘Mão Santa’

Reprodução/YouTube Pânico Jovem Pan Tadeu Schmidt era irmão de Oscar Schmidt



O apresentador Tadeu Schmidt se emocionou em uma entrevista concedida ao Time Brasil TV, postada nesta sexta-feira (17), ao dizer que, no aspecto de paixão pelo que faz, “não existe ninguém no mundo que se compare ao Oscar”. A entrevista foi feita antes da morte do irmão Oscar Schmidt, nesta sexta.

Durante a entrevista, o apresentador se emocionou e disse que as gerações atuais não entendem o tamanho de Oscar Schmidt. “A geração de agora não consegue compreender o tamanho do Oscar. Caso ele tivesse ido para a NBA, o time seria montado em torno dele, ele iria todos os anos para o All-Star Game” -partida de exibição anual realizada em fevereiro pela NBA, celebrando os 24 melhores jogadores da liga.

Tadeu disse ainda que, se não fosse por ele, talvez o “Mão Santa” não existisse. “Se não fosse eu, talvez não teríamos este gênio do basquete”, declarou.

Segundo o apresentador, o Oscar saiu de casa na mesma época em que a mãe deles estava grávida de Tadeu, um período em que ela estava muito fragilizada com a gravidez de risco, aos 39 anos, e, muito conturbada, optou por deixar que Oscar saísse de casa, se dedicasse ao basquete e se tornasse uma lenda do esporte.

Veja à entrevista completa:

Morte de Oscar Schmidt

A morte da lenda do basquete foi confirmada pela assessoria do ex-atleta. A causa da morte não foi divulgada pela equipe de Oscar Schmidt.

Já a Prefeitura de Santana de Parnaíba, onde ele foi atendido no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), afirmou que o ex-jogador chegou sem vida ao local, em parada cardiorrespiratória.

Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011. Após 11 anos entre tratamentos, o ex-atleta anunciou em 2022 que havia se curado da doença.

Em nota, a família do “Mão Santa” comunicou que a despedida do ex-jogador será de forma reservada e restrita aos familiares.