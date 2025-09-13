Taís Araujo e Lázaro Ramos celebram 21 anos de casamento com declarações

Os dois trocaram juras de amor em postagens nas redes sociais com fotos de momentos marcantes da relação; confira carrossel de imagens e saiba o que um disse ao outro

Reprodução / Instagram / @taisdeverdade 'É bom demais viver ao seu lado, nossa família é linda, nossos filhos são incríveis, nossa vida é uma delícia', postou Taís



Taís Araujo e Lázaro Ramos celebram 21 anos de casamento e trocaram declarações nas redes sociais neste sábado (13). “Mozinho, 21 anos e ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens pra lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar, é com você que gosto de fofocar, mandar prints ou bobagens que saem na internet pra gente rir junto e fofocar ainda mais”, escreveu Taís.

“Amo quando você cisma de assistir 2 filmes por dia, mesmo sabendo que eu sempre vou dormir no meio do primeiro. É por ter você do meu lado na hora de dormir que abri a exceção e temos TV no quarto”, completou a atriz na legenda do carrossel de imagens.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Já Lázaro compartilhou uma lista com 21 razões que o fazem amar Taís, destacando características como seu sorriso contagiante, força, beleza, generosidade e a parceria que construíram ao longo dos anos. Ele relembrou sobre como, no início do relacionamento, não imaginava que chegariam a esse marco. “21 anos é uma grande vitória. Dava para imaginar isso lá no começo? Sabe que eu não sei? Tinha uma conexão que parecia que seria duradoura, mas 21 anos é dia de celebrar! E eu celebro lembrando de 21 motivos para te amar”, declarou o ator.

“O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais”, postou. Os dois são pais de João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10 anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

*Reportagem produzida com auxílio de IA