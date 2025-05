Taís Araújo será Elza Soares em cinebiografia da produtora de Fernando Meirelles

A escolha da atriz não chega a ser uma surpresa; antes mesmo do anúncio oficial do projeto, Elza, que morreu em 2022, já havia manifestado publicamente seu desejo de ver Taís dando vida à sua trajetória

MONTAGEM: FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO/REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/@TAISDEVERDADE Taís Araújo já interpretou Elza anteriormente, em 'Garrincha - Estrela Solitária' (2003)



A vida de Elza Soares vai ganhar as telonas. A O2 Filmes, produtora de Fernando Meirelles, confirmou à revista Variety que está desenvolvendo uma cinebiografia sobre a cantora, com Taís Araújo no papel principal. A escolha da atriz não chega a ser uma surpresa. Antes mesmo do anúncio oficial do projeto, Elza, que morreu em 2022, já havia manifestado publicamente seu desejo de ver Taís dando vida à sua trajetória.

Em 2020, chegou a escrever para a atriz nas redes sociais: “Você fará Elza nos cinemas. Que honra minha por te assistir vivendo a minha história e fazendo parte da sua”. Na mesma mensagem, completou: “Às vezes me pego te olhando, sem saber se sou eu ou você. Sei lá… Mas tenho mesmo a sensação de que temos o mesmo sangue. Se não temos, somos feitas da mesma energia”.

O filme terá roteiro de Patricia Andrade, de “Dois Filhos de Francisco”, e Viviane Pistache. As filmagens estão previstas para começar no segundo semestre de 2026. Taís já interpretou Elza anteriormente, em “Garrincha – Estrela Solitária” (2003), que retrata a relação da cantora com o jogador de futebol.

Desta vez, no entanto, o foco será inteiramente na trajetória da cantora, da infância marcada pela fome e pela violência à consagração como uma das maiores vozes da música brasileira, símbolo de resistência contra o racismo e o machismo. A cinebiografia ainda não tem previsão de estreia nem outros nomes confirmados no elenco.

