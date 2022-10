Tata Werneck beija Tony Ramos em evento da Globo e dispara: ‘Chupa, Rafa Vitti’

Apresentadora comandou o ‘Upfront 2023’ com Fábio Porchat e seu marido estava na plateia

Reprodução/Globoplay Tata Werneck deu um selinho em Tony Ramos durante o 'Upfront 2023'



A atriz e apresentadora Tata Werneck virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira, 28, após dar um selinho no ator Tony Ramos durante o “Upfront 2023”, evento promovido pela Globo no qual foram apresentadas as novidades da emissora para o próximo ano. A apresentadora do “Lady Night” comandou o evento com o humorista Fábio Porchat. Ao interagir com a plateia, Tata entrevistou Tony como se não soubesse quem era o veterano ator da Globo. Ele entrou na brincadeira e interagiu com a artista. Durante o papo, Tony, que é casado há mais de 50 anos com Lidiane Barbosa, declarou: “Grande beijo eu garanto a você que eu só dou em uma pessoa”. Tata respondeu: “Eu quero, por favor”. O ator então declarou: “Você é uma moça casada, não será em você”. A apresentadora, que é casada com o ator Rafa Vitti, disparou: “Eu termino. Rafa, foi, tá? Vai para sua casa”. Tata começou a cantar músicas românticas para “criar um clima” e Tony então cedeu: “Uma bitoca e tchau”. Após dar um selinho no ator, a apresentadora provocou o marido: “Chupa, Rafa Vitti”. Muitos seguidores se divertiram com a interação da atriz com Tony, já outros a criticaram. “Sou fã da pessoa Tata, mas infelizmente fiquei triste. Diga qual homem gostaria de passar por isso como marido”, comentou uma pessoa. Tata rebateu: “O meu. Que sabia de tudo e riu mais que qualquer um ali”.

@Tatawerneck não tem como, eu amo essa mulher hahahaha na apresentação do #UpFrontGlobo2023 ela sabe que é a maior! ❤️ 🎥 Globoplay pic.twitter.com/E4D5UXmK28 — Lucas Paulista (@kinhapaulista) October 28, 2022