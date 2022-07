Tata Werneck expõe por que não convidou Arthur Aguiar para o ‘Lady Night’ após o ‘BBB 22’

Seguidor da apresentadora quis saber por qual motivo o ator ficou de fora da nova temporada

Reprodução/Multishow Tata Werneck explicou aos seguidores por que Arthur Aguiar não estará no 'Lady Night'



A atriz e apresentadora Tata Werneck interagiu com seus seguidores na madrugada desta segunda-feira, 11, respondendo algumas perguntas nos stories do Instagram. Uma pessoa quis saber por que a artista não convidou o ator Arthur Aguiar, vencedor do “BBB 22”, para participar da nova temporada do “Lady Night”, talk show que comanda no Multishow. Sem rodeios, a apresentadora explicou: “Porque a gente não repete convidado e o Arthur já foi no ‘Lady Night’”. O marido de Maíra Cardi de fato já participou da atração comandada por Tata, em 2017. A dúvida do seguidor pode ter relação com a participação de Juliette, campeã do “BBB 21”, na atração. Ela esteve no programa após sair do reality show da Globo, no ano passado.

Nessa nova temporada, um dos convidados da artista é o jornalista Tadeu Schmidt, que fez sua estreia como apresentador do “Big Brother Brasil” este ano e conquistou a aprovação do público. No último dia 30 de junho, a esposa de Rafa Vitti postou uma foto com ex-apresentador do “Fantástico” e declarou: “Hoje foi dia de gravação de ‘Lady Night’ com o cara mais fofo, gentil, inteligente e apaixonado pela família que já sentou ali! Estamos encantados”. Tadeu agradeceu Tata: “Querida!!!!!! Você é demais!!! Foi divertido ‘de-mais’! Obrigado por tanto carinho”. A data de estreia da nova temporada do “Lady Night” ainda não foi divulgada. Além da participação de Tadeu, está confirmada uma entrevista com o ator Mateus Solano.