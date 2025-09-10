Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Tatá Werneck faz as pazes com Fiuk e Gkay

Tatá Werneck faz as pazes com Fiuk e Gkay

Influenciadora não esperava a repercussão negativa da sua participação no programa da comediante em 2022; já o cantor admitiu que pensou em deixar a gravação em 2021

  • Por Jovem Pan
  • 10/09/2025 11h41
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@tatawerneck Tata Werneck Via os cortes e pensava: ‘Será que foi tão ruim o que eu fiz?’", lembrou Gkay

O último episódio da nona temporada do Lady Night, exibido na noite dessa terça-feira (9), no Multishow, foi marcado por reconciliações. Tatá Werneck retomou a amizade com Fiuk e Gkay durante o quadro Tatasos de Família, uma paródia do clássico Casos de Família. O encontro contou ainda com a participação de Márcia Goldschmidt e Christina Rocha como mediadoras, e entregou momentos de emoção e até selinhos.

Desentendimento com Fiuk

A reconciliação começou com Fiuk. A apresentadora relembrou a participação do cantor em dezembro de 2021, que resultou em um afastamento entre os dois. “Fiuk foi muito corajoso, porque era um programa durante a pandemia. Era a primeira vez que eu saía de casa depois que o Paulo [Gustavo] tinha partido. Estava muito nervosa”, contou Tata. Ela recordou ainda que o clima no estúdio não foi dos melhores: “Fiz uma pergunta que ele não gostou e uma das pessoas da plateia falou que tinha sido esquisito. Mandei três versões do episódio para a assessoria”.

Fiuk, por sua vez, disse não se lembrar dos detalhes, mas explicou o contexto: “Estava realmente num momento muito delicado. Ser filho de alguém conhecido é muito legal, tem um lado muito bom, de verdade, mas tem um lado que vem junto que é muito complicado. Não sei se o convite veio de você ou da produção, mas já tinham me convidado algumas vezes. Sempre tive receio, até por entender que são perfis diferentes.” O cantor admitiu que pensou em deixar a gravação e se surpreendeu ao ver que o episódio foi noticiado antes mesmo de ir ao ar. Tatá reagiu de forma séria: “Não fui eu! Juro pela saúde da minha filha. Não faço isso. Não soltei nota alguma. Jamais faria isso. Nunca.”

O mal-entendido terminou em pedido de desculpas e reconciliação. “Gostava de você, depois daquele dia fiquei bolada e depois voltei a gostar”, disse Tatá, recebendo o abraço de Fiuk.

Gkay fala sobre críticas após participação

Em seguida, foi a vez de Gkay falar sobre sua passagem pelo programa em 2022. A influenciadora se emocionou ao relembrar a repercussão negativa de sua participação. “A Tatá sempre foi minha ídola (sic), uma grande referência. Ela sabe. Quando recebi o convite para participar, minha vida virou o programa da Tatá. Lembro muito do sentimento quando vim, porque estava em completo êxtase. A Tatá é uma apresentadora muito rápida e eu também sou muito rápida”, iniciou a influenciadora.

“Quando saiu [o programa] e as pessoas começaram a assistir, jogaram um hate muito louco. Na verdade, parei de seguir a Tatá depois de muito tempo, porque fiquei com essa associação do programa. Via os cortes e pensava: ‘Será que foi tão ruim o que eu fiz?’”, lembrou. Gkay admitiu que o afastamento foi motivado pela frustração: “O que me doeu mais foi a decepção.”

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Tatá também abriu o coração, lembrando de sua experiência no Domingão do Faustão: “Quero fazer um programa de comédia para alegrar as pessoas. Elas não ousam mais, porque têm medo do cancelamento”. A conversa terminou em um abraço emocionado entre as duas. Tatá ainda distribuiu selinhos em Márcia Goldschmidt, Christina Rocha e Fiuk. Ao final, a apresentadora resumiu o momento com bom humor: “Hoje posso dizer que sou amiga de Fiuk e Gkay”.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Amiga de Maidê Mahl atualiza estado de saúde da atriz um ano após resgate
Stephen King lista os 10 melhores filmes de todos os tempos; saiba onde assistir
Jovem Pan é destaque no Prêmio iBest 2025 com múltiplas indicações
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >