Tatá Werneck faz as pazes com Fiuk e Gkay

Influenciadora não esperava a repercussão negativa da sua participação no programa da comediante em 2022; já o cantor admitiu que pensou em deixar a gravação em 2021

Reprodução/Instagram/@tatawerneck Via os cortes e pensava: ‘Será que foi tão ruim o que eu fiz?’", lembrou Gkay



O último episódio da nona temporada do Lady Night, exibido na noite dessa terça-feira (9), no Multishow, foi marcado por reconciliações. Tatá Werneck retomou a amizade com Fiuk e Gkay durante o quadro Tatasos de Família, uma paródia do clássico Casos de Família. O encontro contou ainda com a participação de Márcia Goldschmidt e Christina Rocha como mediadoras, e entregou momentos de emoção e até selinhos.

Desentendimento com Fiuk

A reconciliação começou com Fiuk. A apresentadora relembrou a participação do cantor em dezembro de 2021, que resultou em um afastamento entre os dois. “Fiuk foi muito corajoso, porque era um programa durante a pandemia. Era a primeira vez que eu saía de casa depois que o Paulo [Gustavo] tinha partido. Estava muito nervosa”, contou Tata. Ela recordou ainda que o clima no estúdio não foi dos melhores: “Fiz uma pergunta que ele não gostou e uma das pessoas da plateia falou que tinha sido esquisito. Mandei três versões do episódio para a assessoria”.

Fiuk, por sua vez, disse não se lembrar dos detalhes, mas explicou o contexto: “Estava realmente num momento muito delicado. Ser filho de alguém conhecido é muito legal, tem um lado muito bom, de verdade, mas tem um lado que vem junto que é muito complicado. Não sei se o convite veio de você ou da produção, mas já tinham me convidado algumas vezes. Sempre tive receio, até por entender que são perfis diferentes.” O cantor admitiu que pensou em deixar a gravação e se surpreendeu ao ver que o episódio foi noticiado antes mesmo de ir ao ar. Tatá reagiu de forma séria: “Não fui eu! Juro pela saúde da minha filha. Não faço isso. Não soltei nota alguma. Jamais faria isso. Nunca.”

O mal-entendido terminou em pedido de desculpas e reconciliação. “Gostava de você, depois daquele dia fiquei bolada e depois voltei a gostar”, disse Tatá, recebendo o abraço de Fiuk.

Gkay fala sobre críticas após participação

Em seguida, foi a vez de Gkay falar sobre sua passagem pelo programa em 2022. A influenciadora se emocionou ao relembrar a repercussão negativa de sua participação. “A Tatá sempre foi minha ídola (sic), uma grande referência. Ela sabe. Quando recebi o convite para participar, minha vida virou o programa da Tatá. Lembro muito do sentimento quando vim, porque estava em completo êxtase. A Tatá é uma apresentadora muito rápida e eu também sou muito rápida”, iniciou a influenciadora.

“Quando saiu [o programa] e as pessoas começaram a assistir, jogaram um hate muito louco. Na verdade, parei de seguir a Tatá depois de muito tempo, porque fiquei com essa associação do programa. Via os cortes e pensava: ‘Será que foi tão ruim o que eu fiz?’”, lembrou. Gkay admitiu que o afastamento foi motivado pela frustração: “O que me doeu mais foi a decepção.”

Tatá também abriu o coração, lembrando de sua experiência no Domingão do Faustão: “Quero fazer um programa de comédia para alegrar as pessoas. Elas não ousam mais, porque têm medo do cancelamento”. A conversa terminou em um abraço emocionado entre as duas. Tatá ainda distribuiu selinhos em Márcia Goldschmidt, Christina Rocha e Fiuk. Ao final, a apresentadora resumiu o momento com bom humor: “Hoje posso dizer que sou amiga de Fiuk e Gkay”.

