Tatá Werneck rebate italiano que a chamou de ‘patética’ por pedir votos para Dayane, do ‘Big Brother Itália’

Final acontece nesta segunda-feira, 1, e a brasileira pode vencer com a ajuda dos brasileiros

A apresentadora Tatá Werneck foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 1, após declarar sua torcida por Dayane Mello, brasileira que está na final do “Grande Fratello VIP”, versão italiana do “Big Brother”. “Hoje temos uma brasileira na final do BBB Itália. Ela foi mega discriminada… para quem quiser, estou postando como votar”, escreveu a apresentadora do “Lady Night” na rede social. Dayana não é a favorita dos italianos, mas se tornou a primeira finalista do reality após os brasileiros se unirem para ajudar a sister a continuar no jogo.

Ao ver a publicação da apresentadora brasileira ensinando a como votar na finalista, um italiano criticou a atitude de Tata: “Não é verdade que ela foi discriminada, é você quem deve usar esta carta da discriminação para jogar um jogo sujo e votar uma pessoa apenas com base na sua nacionalidade. Você é patética”. A artista casada com Rafa Vitti não deixou barato e rebateu: “Põe no Google tradutor: ‘Patética é minha rol*’”. Os brasileiros se divertiram com a resposta de Tata e estão unidos para ajudar Dayana a ganhar o prêmio de 100 mil euros (cerca de R$ 671 mil). Durante sua participação no reality, a brasileira perdeu um irmão vítima de um acidente de carro e virou assunto por se assumir bissexual. A final é nesta segunda e, aqui no Brasil, o programa começa às 17h45.

Hoje temos uma brasileira na final do bbb Itália 😉 foi mega discriminada…pra quem quiser, to twitando como votar 😉 — Tata werneck (@Tatawerneck) March 1, 2021