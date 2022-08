Tati Diniz, empresária de famosos, morre aos 44 anos em São Paulo 

Além de ter cuidado da carreira de Tatá Werneck por um longo período, ela também agenciou Felipe Andreoli, Rafa Brites, Paloma Tocci e Thiago Oliveira

Empresária de diversos famosos, Tatiana Diniz morreu na última quarta-feira, 17, na cidade de São Paulo, aos 44 anos, em decorrência de um câncer de ovário – ela lutava contra a doença há dois anos. Através das redes sociais, diversos artistas e amigos prestaram homenagens e se solidarizaram com a família da agente, que deixa um filho de 15 anos. Além de ter cuidado da carreira de Tatá Werneck por um longo período, ela também agenciou Felipe Andreoli, Rafa Brites, Paloma Tocci e Thiago Oliveira, por exemplo. Atualmente, Tati estava trabalhando como sócia de uma empresa com o irmão do apresentador Rodrigo Faro. “Quando eu estava na MTV, eu acreditava muito pouco em mim. Eu tinha medo de tudo. Você veio com sua força, sabedoria e fé e se tornou minha empresária. Olhar para você me acalmava porque você acreditava em mim. Sua fé nunca esteve em questão. Mesmo passando por todas as dificuldades que passou, nunca te vi reclamar. Eram só palavras de esperança. Hoje foi a primeira vez que você disse “amiga, está difícil”. Você teve ao seu lado amigas que te amam. Seu filho que te ama. Hugo seu amor que te ama. Seus pais tão incríveis. Sua irmã que a irmã mais incrível do mundo. Até seu ex-marido te ama. Todo mundo te ama. E esse amor jamais mudará. Eu te agradeço por tudo, minha amiga”, escreveu Tatá Werneck.

“Tenho tanto orgulho de você, pela sua garra, força de lutar até não aguentar. Eu te amo tanto, tanto, tanto. É egoísmo da minha parte querer você aqui, mas é muito difícil aceitar sua partida”, lamentou Jojo Todynho. “Você acreditou em mim e me deu a mão pra gente vencer e sonhar com tudo! Rimos muito e poucas vezes choramos, mas acima de tudo você me ensinou a viver sempre com alegria, com paz e sabedoria. Minha amiga para todas as horas, minha amiga que sempre cuidou de mim”, declarou Thiago Oliveira. “Ontem trocamos mensagem. Falamos que nos amávamos, e amor não acaba assim quando o corpo se despede, ele expande ao se libertar da densidade. Obrigada por tudo o que você representa na nossa vida, na minha história profissional, no meu casamento, nas histórias mais engraçadas que temos juntas. Você encantou esse plano Tati. Honrarei a vida e cada segundo que me concederem aqui pois assim você fez. Te amo”, postou Rafa Brites. “Querida Tati. Todo meu sentimento pela sua partida. Você deixa luz, riso, carinho e muito mais. Nos conhecemos pouco, mas o suficiente para nos plugarmos de maneira tão afetuosa e fraterna. Ainda mais com nossa fé em pura sintonia. Que nossa senhora te guie aos braços do senhor, para seu descanso em paz. Beijos já saudoso do seu amigo aqui”, declarou Otaviano Costa.

