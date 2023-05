Tati Zaqui chora em desabafo após término com Thomaz Costa: ‘Senti que tinha algo errado’

Cantora falou que não está se reconhecendo mais e que precisa se afastar para cuidar da sua saúde

Tati Zaqui e Thomaz Costa tiveram um namoro turbulento após 'A Fazenda 14'



A cantora Tati Zaqui fez um desabafo nesta quarta-feira, 3, horas após anunciar o fim do seu relacionamento com o ator Thomaz Costa. Em uma série de stories no Instagram, a ex-participante de “A Fazenda” disse que não está bem de saúde e que precisa se afastar das redes sociais por alguns dias. “Recebi muitas mensagens de carinho, mas também muitas mensagens de deboche. Enfim, recebi isso o tempo todo de um tempo para cá. Sei o quanto as pessoas me querem bem, mas também sei quantas pessoas me querem mal”, disse a artista. Sem conter as lágrimas, Tati demonstrou que seu lado emocional também está abalado e falou que todos à sua volta já notaram que ela está diferente. “Não tenho me reconhecido mais e não estou culpando ninguém por isso. Eu faço as minhas escolhas, eu decido o que entra e o que sai da minha vida, então não sei em que momento eu talvez tenha me perdido de mim, mas eu me perdi.”

Para tentar superar essa fase, Tati decidiu focar na sua saúde. “A partir do momento que me vi distante de tudo, eu senti que tinha algo errado, não com meu relacionamento, não com a pessoa, embora tenha tido conflitos, porque não é só paz”, comentou. “Agora preciso cuidar da minha saúde, preciso cuidar de mim e entender o que aconteceu. Eu poderia falar milhares de coisas, mas a única coisa que eu tenho para falar é sobre auto responsabilidade. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, somos nós os causadores.” Por fim, a cantora deixou claro que desta vez o fim do namoro com Thomaz não é uma jogada de marketing – algo que já aconteceu anteriormente. O casal se conheceu durante participação no reality show “A Fazenda 14”. Após deixarem o confinamento, os artistas engataram um relacionamento e passaram a lucrar produzindo juntos conteúdos quentes para o OnlyFans. A relação foi cheia de altos e baixos e, em fevereiro deste ano, a funkeira disse que seu emocional estava afetando sua saúde física e que já tinha perdido 4 kg. “Homem é assim, suga a gente e depois somos chamadas de vítimas, malucas, mentirosas”, declarou na ocasião. No mesmo mês, Thomaz fez uma tatuagem do rosto de Tati no braço.