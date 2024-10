Taylor Swift doa US$ 5 milhões para vítimas de furacões nos EUA

Recursos doados serão direcionados para a oferta de alimentos, água potável e outros suprimentos essenciais às comunidades que sofreram com os desastres naturais

SUZANNE CORDEIRO/AFP A doação foi revelada pela organização Feeding America, que expressou sua gratidão pela generosidade da artista



Taylor Swift anunciou uma contribuição significativa de US$ 5 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 27,8 milhões, destinada a auxiliar as vítimas dos furacões Helene e Milton nos Estados Unidos. A doação foi revelada pela organização Feeding America, que expressou sua gratidão pela generosidade da artista. Os recursos doados serão direcionados para a oferta de alimentos, água potável e outros suprimentos essenciais às comunidades que sofreram com os desastres naturais. A Feeding America ressaltou a importância dessa ajuda em momentos críticos, quando muitas pessoas enfrentam dificuldades extremas.

Além de fornecer assistência imediata, a doação de Swift também visa apoiar a luta contra a fome em áreas afetadas. A instituição destacou o impacto positivo que a contribuição terá na vida de muitas famílias que precisam de apoio neste momento desafiador. Agradecendo publicamente a cantora, a Feeding America enfatizou a relevância de ações como essa, que ajudam a fortalecer as comunidades em tempos de crise.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane