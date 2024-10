Lira não agenda sessão deliberativa e votações para projetos viram dúvida até final do segundo turno

Governo federal tem interesse em avançar com a votação de propostas importantes, como a renegociação da dívida dos Estados e a segunda fase da reforma tributária

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, não agendou a sessão deliberativa que estava prevista para esta quarta-feira (9). Além disso, ele ainda não tomou uma decisão sobre a realização de votações para projetos até o final do segundo turno das eleições municipais, que ocorrerá em duas semanas. Durante o primeiro turno, que se encerrou no último domingo, a Câmara e o Senado promoveram dias de “esforço concentrado” para que os parlamentares pudessem se dedicar às suas campanhas eleitorais. O governo federal tem interesse em avançar com a votação de propostas importantes, como a renegociação da dívida dos Estados e a segunda fase da reforma tributária. Na terça-feira, logo após o primeiro turno, os deputados se reuniram em uma sessão que tratou apenas de projetos que contavam com consenso. Lira não esteve presente, e a sessão foi conduzida pelo segundo-vice-presidente, Sostenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro.

Um dos fatores que pode ter influenciado a ausência de sessões é a decisão do governo de retirar a urgência da primeira fase da regulamentação da reforma tributária. Essa mudança foi uma exigência dos senadores, enquanto Lira preferia que a tramitação continuasse de forma acelerada. O relator da reforma no Senado, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, deve apresentar o plano de trabalho no dia 16 de outubro. Até o dia 26 de outubro, 52 cidades estarão em plena campanha para o segundo turno das eleições municipais. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, mencionou que teve uma conversa com Lira, mas a definição sobre as sessões na próxima semana ainda não foi divulgada.

Sarah Paula

