Taylor Swift lançará nova música junto com documentário ‘Miss Americana’

Reprodução/Instagram/Variety Cantora também falou sobre descoberta de doença da mãe e como isso impactou a divulgação de 'Lover'



Prestes a estrear o documentário “Miss Americana” na Netflix, Taylor Swift deu uma longa entrevista à revista Variety abrindo seu coração sobre diversos temas.

Passando pelo trabalho em “Cats” à sua vida pessoal, a cantora revelou que uma nova música está a caminho e será lançada junto com seu filme. A faixa se chama “Only the Young” e tocará na íntegra no final do documentário.

Outro ponto da entrevista que chamou atenção dos fãs foi a revelação de que Andrea Swift, mãe da artista, foi diagnosticada com câncer no cérebro. A descoberta da doença aconteceu no ano passado, quando Andrea já fazia tratamento para um câncer de mama.

“Enquanto ela estava em tratamento, eles encontraram um tumor no cérebro. E os sintomas que uma pessoa sente quando está com um tumor no cérebro não são nada parecidos com o que tínhamos vivenciado com o câncer dela até então. Então, tem sido bem difícil para nós como uma família”, disse Taylor para a revista.

A saúde da mãe fez a cantora desacelerar o ritmo da turnê “Lover”, que promove seu álbum mais recente. Antes prevista para percorrer os Estados Unidos, a turnê fez apenas quatro paradas no país e desembarca na Europa no segundo semestre deste ano, além de passar pelo Brasil.

“Assim, nós não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos qual tratamento vamos escolher. Era a decisão a ser tomada no momento, por enquanto, pelo que está acontecendo”, explicou Swift.

“Miss Americana” estreia dia 23 de janeiro no Festival de Sundance e será disponibilizado no dia 31 na Netflix.