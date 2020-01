‘Miss Americana’: Documentário de Taylor Swift ganha data na Netflix

Reprodução/Billboard Taylor Swift vai estrelar documentário na Netflix



O documentário “Miss Americana”, que contará um pouco mais da história de Taylor Swift, já tem data de estreia prevista na Netflix: 31 de janeiro.

O filme, dirigido por Lana Wilson, foi descrito como um “olhar emocionalmente revelador e cru sobre Taylor Swift, acompanhando uma das mais icônicas artistas do nosso tempo, enquanto ela aprende a abraçar seu papel não só de artista, mas como uma mulher que usa o poder de sua voz”.

Apesar de chegar ao público somente no fim do mês, o doc será exibido antes, em 23 de janeiro, no festival de cinema de Sundance.

“Miss Americana” quase não saiu do papel, já que Taylor afirmou que estava sendo impedida de usar suas próprias músicas na produção por causa do imbróglio jurídico com Scooter Braun, que adquiriu a Big Machine Records e, com a gravadora, o catálogo do começo da carreira de Swift.