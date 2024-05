Terry Crews, o ‘pai do Chris’, visita Mercado Municipal de São Paulo e experimenta sanduíche de mortadela

Astro de ‘As Branquelas’ está de passagem pelo Brasil, mas não revelou motivo da visita

Reprodução/Instagram/@mercadaospoficial Terry Crews ficou impressionado com tamanho do sanduíche de mortadela do Mercadão



O ator americano Terry Crews, famoso por seus papéis em séries como “Todo Mundo Odeia o Chris” — no qual interpretou Julius, o pai do protagonista — e “Brooklyn Nine-Nine”, além do filme “As Branquelas”, está a passeio no Brasil. Durante sua passagem pelo país, Crews fez questão de experimentar o tradicional sanduíche de mortadela no Mercado Municipal de São Paulo. “Sim! É ele mesmo comendo o famoso sanduíche de mortadela do Mercadão! Nosso eterno Latrell e Julius”, publicou o perfil do Mercadão no Instagram. Nas imagens divulgadas, é possível ver a expressão de surpresa do ator diante do tamanho do lanche, uma das especialidades do local. Por enquanto, não se sabe o motivo da visita do “pai do Chris” ao país. Ele foi visto ontem à noite saindo de um restaurante nos Jardins, na zona oeste da capital paulista.

A visita de Terry Crews ao Mercado Municipal foi muito bem recebida pela equipe do estabelecimento, que agradeceu a presença do ator. O Mercadão aproveitou para brincar nas redes sociais, questionando quando Vincent Martella, o Greg da série “Todo Mundo Odeia o Chris”, também fará uma visita ao local. A interação gerou grande repercussão entre os fãs da produção em que os atores atuaram.

Confira a publicação do Mercado Municipal de São Paulo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mercado Municipal de São Paulo (@mercadaospoficial)

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA