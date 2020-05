Terry Crews usa mangueira para dançar ‘Rain On Me’ em quintal; confira

Reprodução/Instagram Ator fez performance daquelas com música de Lady Gaga e Ariana Grande



O ator Terry Crews adora dançar, isso todos sabemos, mas a performance da vez foi “Rain On Me“, música de Lady Gaga em parceria com Ariana Grande, que chegou às plataformas de streaming na semana passada.

Usando uma mangueira no quintal de casa, Crews fez a própria chuva para recriar o clipe molhado das cantoras pop. Na legenda, ele divulgou a 15ª temporada de merica’s Got Talent, nos Estados Unidos.

O clipe de Lady Gaga e Ariana Grande é assinado pelo diretor Robert Rodriguez, conhecido por “Sin City” e que já trabalhou com Gaga em “Manchete Mata”. “Rain On Me” é apenas uma das parcerias de “Chromatica”, que já revelou que também terá vocais de Elton John e o grupo k-pop BLACKPINK.

Confira: