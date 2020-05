Lady Gaga e Ariana Grande estão em futuro distópico no clipe de ‘Rain On Me’

Reprodução/YouTube Parceria inédita foi lançada nesta sexta-feira (22)



Já está entre nós o clipe de “Rain On Me“, parceria de Lady Gaga e Ariana Grande lançada nesta sexta-feira (22). As cantoras dançam muito na chuva na produção assinada por Robert Rodriguez, diretor conhecido por “Sin City” e que já trabalhou com Gaga em “Manchete Mata”.

O vídeo traz as artistas num futuro distópico e chuvoso, além de muita dança coreografada. A faixa faz parte de “Chromatica”, álbum de Lady Gaga que chega no final de maio.

Em abril, foi revelada a tracklist do álbum, que inclui também parcerias com Elton John e o grupo k-pop BLACKPINK.

Veja o clipe de ‘Rain On Me’: