Thais Braz tira curativos e mostra testa pela primeira vez após cirurgia; veja

Ex-BBB disse que está se sentindo aliviada e revelou se pretende continuar com a franjinha

Reprodução/Instagram/thaisbraz Thais Braz diminuiu dois centímetros de testa após realizar uma cirurgia de frontoplastia



A ex-BBB Thais Braz tirou os curativos e mostrou pela primeira vez como ficou sua testa após realizar a cirurgia de frontoplastia. “Tirei o tape [curativo], acabei de tirar e ainda está ‘grudentinha’ a minha testa. Vou tomar banho agora. Sério, gente, que alívio”, falou a cirurgiã-dentista nos stories do Instagram. A ex-participante do “BBB 21” realizou o procedimento na semana passada e, com isso, diminuiu dois centímetros da sua testa. “[Agora tenho] quatro dedos de testa, não me canso de falar isso”, brincou. Um seguidor quis saber se ela vai continuar usando franjinha, a ex-BBB disse que sim, mas enfatizou que se sentirá “mais segura em fazer penteados sem a franja”. Ela também explicou que precisa lavar o cabelo todos os dias nesse pós-operatório: “Tenho que lavar molhando os pontos que é justamente para não inflamar”. Após realizar a cirurgia, Thais rebateu críticas e disse que as pessoas que tiravam sarro dela por causa do tamanho da sua testa agora estavam a condenando por ter realizado o procedimento. “Isso me incomoda muito, desde criança e não vou ser hipócrita de dizer que os comentários sobre a minha testa não me incomodavam, já chorei várias vezes”, desabafou.