Thaís Carla se separa do marido após 11 anos juntos: ‘Gratos por tudo’

O dois são pais de Maria, de 9 anos, e Eva, de 6 anos

A influenciadora digital e dançarina Thaís Carla anunciou nesta sexta-feira (10), em suas redes sociais, a separação do marido após 11 anos juntos. Ela e Israel Reis são pais de Maria, de 9 anos, e Eva, de 6 anos. “Somos gratos por tudo o que vivemos, pelos aprendizados que construímos juntos e pela família que formamos”, escreveu Thaís.

Ela explicou que o relacionamento acabou de forma tranquila e que agora os dois vão focar na criação das filhas. “Seguiremos unidos no compromisso de amar, proteger e cuidar de nossas filhas, que continuarão sendo nossa prioridade absoluta”.

O ex-casal pediu por “compreensão e respeito” pela trajetória deles até ali. “Pedimos, neste momento, compreensão, respeito e sensibilidade”, completou o post.

Ainda em maio, a dançarina se declarou para Israel nas redes em comemoração ao aniversário dele. “Tem encontros que parecem que já estavam escritos em algum lugar, e o nosso foi exatamente assim”, escreveu Thaís.

Também em maio deste ano, no dia 28, a influenciadora completou um ano de sua cirurgia bariátrica. Ela passou pelo procedimento em 2025 e, desde então, já perdeu cerca de 100 kg. “A bariátrica não salvou minha vida, mas me fez me enxergar diferente, de uma forma que eu não me via antes”, afirmou na época.