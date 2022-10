Thales Bretas faz homenagem a Paulo Gustavo: ‘Me deu a família que eu sonhava’

Intérprete de Dona Hermínia, que morreu por consequência da Covid-19, faria 44 anos neste domingo

Reprodução/Instagram/thalesbretas Thales Bretas foi casado com Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19



O dermatologista Thales Bretas fez uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, com quem foi casado e tem dois filhos, Romeu e Gael. O artista, que fez sucesso com a personagem Dona Hermínia, completaria 44 anos neste domingo, 30. Ele morreu em maio do ano passado por problemas relacionados a Covid-19. “Hoje é aniversário da pessoa mais importante da minha vida, que me deu a família que eu tanto sonhava! Infelizmente, nesse ano não vamos poder comemorar como amávamos. Mas, simbolicamente, hoje é um dia muito importante para o Brasil”, escreveu Thales, referindo-se ao segundo turno das eleições. O viúvo de Paulo Gustavo se posicionou contra a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). “Temos a chance de mudar nosso presidente, e tentar fazer diferente. Votar por um país mais amoroso, com mais compaixão pelas diferenças (que são tão grandes aqui), que tenha mais cuidado com a nossa saúde e nossa educação. O que aconteceu infelizmente não conseguimos mudar, mas o que virá pela frente é responsabilidade nossa, de cada um e do coletivo”, escreveu. Muitos famosos comentaram o post do dermatologista. “Quantas saudades”, escreveu o ator Luiz Fernando Guimarães. “Quanta falta faz ! Meu abraço apertado em você”, disse o humorista Marcos Veras. “Amo vocês”, acrescentou a cantora Preta Gil.