Thamara Térez, de ‘Casamento às Cegas’, fala sobre suposta traição de Alisson Hentges

Fotos comprometedoras do gaúcho com outra mulher viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira, 22

Reprodução/Instagram/ thamaraterez Thamara Térez e Alisson Hentges engataram em um relacionamento no 'Casamento às Cegas'



Thamara Térez, ex-participante do “Casamento às Cegas”, falou sobre as polêmicas fotos que indicam uma suposta traição do marido, Alisson Hentges. O casal é o único da segunda temporada do reality de relacionamento da Netflix que ainda está junto. Nesta segunda-feira, 22, fotos comprometedoras de Alisson vazaram nas redes sociais e, nas imagens, ele aparece com uma mulher, que não foi identificada, comendo um lanche de rua. Em uma das fotos, eles estão, aparentemente, dando um beijo. Com a repercussão do caso, Thamara decidiu se pronunciar pelos stories do Instagram.

“Em respeito ao carinho de todos que aqui me acompanham, fazem parte da minha história e torcem por mim, eu peço um pouco de paciência para que eu possa digerir o que está acontecendo e volte a aparecer aqui. Afinal de contas, estamos juntos aqui todos os dias e vocês se tornaram parte da minha família”, escreveu. A ex-Casamento às Cegas também pediu respeito nesse momento. “Eu estou bem e vou ficar um pouco em silêncio. Agradeço, de coração, todo o carinho e peço a empatia e compreensão neste momento em que preciso preservar minha saúde mental.” Alisson não se manifestou sobre o assunto pelas redes sociais. A Jovem Pan também tentou contato com o gaúcho, mas ainda não obteve retorno.