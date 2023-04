Fãs de ‘Love is Blind’ se revoltam com atraso na reunião da 4ª temporada

Evento marcado para às 21h demorou mais de 1h para começar e foi parar no Trending Topics do Twitter

Reprodução/ Netflix Série norte-americana encerrou sua 4ª temporada e teve reunião ao vivo



A reunião ao vivo da 4ª temporada de Casamento às Cegas (Love is Blind), da Netflix, marcada para começar às 21h (horário de Brasília) deste domingo, 16, atrasou em mais de uma hora e causou revolta entre os fãs da série. Quando tentavam conectar a live, os fãs viam na tela um aviso de problemas para conectar. O atraso foi parar no Trending Topics do Twitter e só começou às 22h15. Pela conta oficial da Netflix norte-americana, o streaming publicou “Love is … late” (O amor é atrasado). Informando que demoraria um pouco a transmissão. Natalie Pasquarella, repórter da NBC, respondeu à postagem. “Eu demorei para levar as crianças para a cama … então me conte aqui por favor, eu não perdi nada?” em tom de brincadeira. Muitos memes também foram usados para mostrar como a Netflix estava trabalhando para resolver o problema ou como os fãs se sentiram “palhaços” pelo atraso.

Netflix tries live streaming: pic.twitter.com/CURBNWKd08 — Graham Cox (@vanislandgee) April 17, 2023

Me waiting for this live all day only to see its not working #LoveIsBlindLIVE pic.twitter.com/OpefDGRFmn — shersters (@shersters) April 17, 2023